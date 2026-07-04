Над Брянской областью сбито 264 беспилотников ВСУ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ликвидации 264 дронов ВСУ в воздушном пространстве региона минувшей ночью.

"Сегодня ночью враг совершил массированную атаку с помощью реактивных БПЛА самолетного типа по территории региона. (...) За прошедшие сутки над областью уничтожено 264 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

По его данным, в городе Карачев в результате атаки БПЛА повреждены окна в двух детских садах, школе и больнице. Кроме того, повреждены две гражданские машины и четыре частных дома.

Ранее в субботу Ковальчук сообщил об одном погибшем и двух пострадавших в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в регионе.