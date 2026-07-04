Поиск

Над Брянской областью сбито 264 беспилотников ВСУ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ликвидации 264 дронов ВСУ в воздушном пространстве региона минувшей ночью.

"Сегодня ночью враг совершил массированную атаку с помощью реактивных БПЛА самолетного типа по территории региона. (...) За прошедшие сутки над областью уничтожено 264 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

По его данным, в городе Карачев в результате атаки БПЛА повреждены окна в двух детских садах, школе и больнице. Кроме того, повреждены две гражданские машины и четыре частных дома.

Ранее в субботу Ковальчук сообщил об одном погибшем и двух пострадавших в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в регионе.

Брянская область Егор Ковальчук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минобороны РФ назвали попытку комбинированного удара ВСУ желанием отвлечь внимание от неудач

 В Минобороны РФ назвали попытку комбинированного удара ВСУ желанием отвлечь внимание от неудач

Superjet рейса Стамбул-Минводы вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Кравцов заявил, что изучение ИИ и беспилотников уже включено в школьную программу

Над Брянской областью сбито 264 беспилотников ВСУ

Кравцов поддержал идею включить произведения об СВО в образовательные программы

 Кравцов поддержал идею включить произведения об СВО в образовательные программы

Экстренным службам Адыгеи рекомендовали использовать автотранспорт на дизельном топливе

Лантратова призвала ООН отреагировать на нападения ВСУ на мирное население в РФ

Один человек погиб, двое пострадали после украинской атаки на Крым

Кабмин РФ спишет 2/3 задолженности по кредитам 17 регионам на 16,7 млрд рублей

 Кабмин РФ спишет 2/3 задолженности по кредитам 17 регионам на 16,7 млрд рублей

Умерла актриса Екатерина Жемчужная

 Умерла актриса Екатерина Жемчужная
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10314 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов