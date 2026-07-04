Кабмин РФ спишет 2/3 задолженности по кредитам 17 регионам на 16,7 млрд рублей

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Две трети задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 16,7 млрд рублей будет списано у 17 российских регионов в рамках системной работы по снижению их долговой нагрузки, сообщает правительство РФ.

"Задолженность будет списана Дагестану, Калмыкии, Мордовии, Хабаровскому краю, Амурской, Астраханской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Свердловской областям, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу", - говорится в сообщении правительства.

В нём отмечается, что объём списания соответствует размеру вложений этих субъектов в "проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населённых пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами".

"Ресурсы, которые теперь появятся в региональных бюджетах, могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, которые нацелены на дальнейший рост экономики субъектов Российской Федерации", - приводится в сообщении слова премьер-министра России Михаила Мишустина, прокомментировавшего соответствующее решение.