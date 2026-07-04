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Кабмин РФ спишет 2/3 задолженности по кредитам 17 регионам на 16,7 млрд рублей

Кабмин РФ спишет 2/3 задолженности по кредитам 17 регионам на 16,7 млрд рублей
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Две трети задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 16,7 млрд рублей будет списано у 17 российских регионов в рамках системной работы по снижению их долговой нагрузки, сообщает правительство РФ.

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"Задолженность будет списана Дагестану, Калмыкии, Мордовии, Хабаровскому краю, Амурской, Астраханской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Свердловской областям, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу", - говорится в сообщении правительства.

В нём отмечается, что объём списания соответствует размеру вложений этих субъектов в "проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населённых пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами".

"Ресурсы, которые теперь появятся в региональных бюджетах, могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, которые нацелены на дальнейший рост экономики субъектов Российской Федерации", - приводится в сообщении слова премьер-министра России Михаила Мишустина, прокомментировавшего соответствующее решение.

Михаил Мишустин правительство
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