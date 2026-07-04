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Медведев заявил, что стремящиеся к конфликту с Ираном страны должны помнить и о Баб-эль-Мандебском проливе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил странам, стремящимся к конфликту с Ираном, о том, что помимо Ормузского пролива есть Баб-эль-Мандебский пролив, в случае перекрытия которого будут заперты все перевозки, в том числе и нефти.

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Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран, Медведев отметил, что Ормузский пролив для Ирана стал "оружием" не слабее ядерного, и, "перекрыв движение (в проливе - ИФ), Иран, конечно, в этом смысле показал свою силу, и теперь вокруг этого идут разговоры и достигаются договоренности о том, каким образом этот пролив будет дальше функционировать".

"Думаю, у Ирана есть в запасе не только вот это "ядерное оружие", но и "термоядерное оружие", а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты", - сказал замглавы Совбеза РФ.

При этом он выразил надежду на то, что "до этого не дойдет". "Но все страны, которые стремятся к конфликту в этом регионе, помнить об этом должны", - сказал Медведев.

Иран Ормузский пролив Баб-эль-Мандебский пролив Дмитрий Медведев
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