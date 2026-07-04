В Генштабе РФ заявили о скором взятии Красного Лимана и напомнили о задаче контроля над Донбассом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские войска завершают операцию по взятию под контроль Красного Лимана, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

Он также подчеркнул, что российские военные выполнят поставленные задачи по взятию Донбасса.

После взятия Константиновки наступают на города Дружковка и Славянск, сообщил Рудской.

"В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки "Центр" с целью овладения следующим узлом обороны - населенным пунктом Дружковка", - сказал Сергей Рудской.

"Противник отброшен на несколько километров от Константиновки, штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки", - заявил он.

"На правом фланге славянского направления группировки войск "Южная" и "Запад" продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Подразделения 3-й армии Южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска", - сообщил Рудской.

Также он проинформировал, что подразделения группировки войск "Центр", развивая наступление на северном направлении, вышли к Доброполью и Анновке.