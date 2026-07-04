Крупная сеть АЗС возобновила розничную продажу топлива в Калининградской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Розничная продажа бензина и дизеля возобновилась в Калининградской области на 11 автозаправок местной сети "Балтнефть" (всего имеет 34 станции в регионе), сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных в субботу.

"Проанализировали данные по суточному потреблению за последнюю неделю, графики дополнительных поставок на июль с учётом поручения президента. Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети "Балтнефть", речь пока только о 92-м бензине и дизеле. Рассчитываем, что эта мера повлияет на сокращение очередей", - написал Беспрозванных в своем канале в мессенджере Max.

Так, уже сегодня потребители могут заправиться на семи АЗС "Балтнефть" в Калининграде и четырех - в области (Гурьевск, Черняховск, Коврово и Советск).

Ранее сообщалось, что сеть АЗС "Балтнефть" в том числе из-за роста потребления и ажиотажа начала обслуживать только юрлиц и выполнять государственные и муниципальные заказы.

Губернатор отметил, что решение о возобновлении розничной продажи на других АЗС будут принимать по мере поступления топлива в регион.

В настоящее время ограничения на отпуск топлива продолжают действовать в Калининградской области: бензин - 30 литров, дизель - 60 литров.

В четверг, 2 июля, президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области о приоритетной поставке дополнительных объёмов топлива для жителей региона.