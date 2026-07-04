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Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась до 5 тыс. кв. м

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Кровля горящего в Ставрополе склада лакокрасочных материалов частично обрушилась, площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. метров, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России.

"Тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания", - говорится в сообщении.

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Ранее площадь пожара составляла 1 тыс. кв. метров, затем увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров, существует угроза распространения огня. В тушении задействовали вертолет Ми-8 МЧС России и аэромобильную группировку из 100 человек и 20 единиц техники.

Как сообщалось, днем в субботу произошло возгорание на складе лакокрасочных материалов на территории индустриального парка "СКИП Мастер". Пострадал один человек, он доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести. До прибытия пожарных здание покинули 150 человек.

Причиной возгорания предположительно стала разгерметизация газового баллона.

СКИП "Мастер" создан в 2015 году по соглашению "КАМАЗа" с правительством Ставрополья, его первая очередь открылась в апреле 2016 года. По данным сайта парка, он имеет более 200 тыс. кв. метров производственных, складских, офисных помещений и открытых площадок.

Ставрополь СКИП Мастер МЧС
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