Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась до 5 тыс. кв. м

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Кровля горящего в Ставрополе склада лакокрасочных материалов частично обрушилась, площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. метров, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России.

"Тушение осложняют высокая температура и конструктивные особенности здания", - говорится в сообщении.

Ранее площадь пожара составляла 1 тыс. кв. метров, затем увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров, существует угроза распространения огня. В тушении задействовали вертолет Ми-8 МЧС России и аэромобильную группировку из 100 человек и 20 единиц техники.

Как сообщалось, днем в субботу произошло возгорание на складе лакокрасочных материалов на территории индустриального парка "СКИП Мастер". Пострадал один человек, он доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести. До прибытия пожарных здание покинули 150 человек.

Причиной возгорания предположительно стала разгерметизация газового баллона.