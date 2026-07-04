Военные РФ взяли под контроль четыре населенных пункта Харьковской области и один в ДНР

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль пять населенных пунктов: четыре в Харьковской области, один в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. В результате решительных действий установлен контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, "подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики".

Войска группировки "Запад" в ходе боев нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб (ДНР), говорится в сводке.

Подразделения группировки "Центр" за сутки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Святогоровка, Грузское, Анновка, Нововодяное, Доброполье (ДНР) и Новопавловка Днепропетровской области. Здесь потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, сообщает Минобороны РФ.