Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 июля

Телефонный разговор Путина и Трампа, погибший и пострадавшие после атаки ВСУ на Крым, Франция и Марокко вышли в четвертьфинал ЧМ по футболу

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал разговор деловым и конструктивным. Путин и Трамп обсудили среди прочего украинское урегулирование, американский президент подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений, его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - продолжат посреднические усилия.

- Один человек погиб, двое пострадали минувшей ночью на севере Крыма в результате атаки со стороны Украины.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на воскресенье 71 украинский БПЛА над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

- Бруклинский мост загорелся в Нью-Йорке во время празднования 250-летия США. Причиной пожара стало шоу фейерверков, возгорания потушили.

- Сборные Франции и Марокко вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Французы в 1/8 финала обыграли команду Парагвая со счетом 1:0, марокканцы - сборную Канады со счетом 3:0.