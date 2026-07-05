Ушаков заявил, что Киев и Европа рассчитывают на затягивание конфликта на Украине

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В ходе разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа было обозначено, что Киев и Европа рассчитывают на затягивание и даже эскалацию украинского кризиса, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов, однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения", - сказал Ушаков журналистам.

По словам Ушакова, в ходе разговора было указано, что "при этом европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения".