Пожар на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе ликвидирован

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Спасатели потушили пожар на складе лакокрасочных материалов на территории индустриального парка "СКИП Мастер" в Ставрополе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю в воскресенье.

Возгорание на складе лакокрасочных материалов на территории индустриального парка "СКИП Мастер" в Ставрополе возникло в субботу днем. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. метров, позже увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров, а затем - до 5 тыс. кв. метров. Частично обрушилась кровля склада. Пострадал один человек, он доставлен в больницу с травмами средней тяжести. Причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона.

В тушении задействовали вертолет Ми-8 МЧС России и аэромобильную группировку из 100 человек и 20 единиц техники. Всего на месте пожара работали более 160 человек и 36 единиц техники.