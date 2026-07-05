Открытое горение ликвидировано на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных материалов на территории индустриального парка "СКИП Мастер" в Ставрополе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

"Объявлена ликвидация открытого горения на площади 5 тыс. кв. м. Полная ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.

Возгорание на складе лакокрасочных материалов на территории индустриального парка "СКИП Мастер" в Ставрополе возникло в субботу днем. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, позже увеличилась до 3,5 тыс. кв. м, а затем - до 5 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля склада. Пострадал один человек, он доставлен в больницу с травмами средней тяжести. Причиной возгорания стала разгерметизация газового баллона.

В тушении задействовали вертолет Ми-8 МЧС России и аэромобильную группировку из 100 человек и 20 единиц техники. Всего на месте пожара работают более 160 человек и 36 единиц техники.

СКИП "Мастер" создан в 2015 году по соглашению "КАМАЗа" с правительством Ставрополья, его первая очередь открылась в апреле 2016 года. По данным сайта парка, он имеет более 200 тыс. кв. м производственных, складских, офисных помещений и открытых площадок.