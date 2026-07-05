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Аэропорт Череповца обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в воскресенье.

Такой режим работы действует в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В Росавиации отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время временные ограничения действуют в аэропортах Калуги и Саратова.

Череповец Росавиация
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