Аэропорт Череповца обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в воскресенье.

Такой режим работы действует в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В Росавиации отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время временные ограничения действуют в аэропортах Калуги и Саратова.