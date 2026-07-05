Аэропорт Череповца обслуживает рейсы по согласованию
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в воскресенье.
Такой режим работы действует в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
В Росавиации отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В настоящее время временные ограничения действуют в аэропортах Калуги и Саратова.