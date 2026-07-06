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В Курской области пенсионер ранен в результате удара БПЛА

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В городе Обоянь в результате удара дрона ранен мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, сегодня в городе Обоянь БПЛА самолетного типа совершил атаку вблизи магазина. В результате удара пострадал 78-летний мужчина: у него акубаротравма, множественные осколочные ранения плеча, предплечья, бедра, живота. Доставляем его в Курск", - написал глава региона в Мах.

В магазине выбиты окна.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Обоянь Курская область
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