Топливо по QR-кодам будут продавать в Севастополе в понедельник

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам в понедельник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

Заправка в канистры топлива по-прежнему запрещена.

В воскресенье топливо также продавали по QR-кодам, при этом на пяти отдаленных от города заправках лимит был увеличен до 40 литров на машину. Кроме того, на девяти АЗС сети "Атан" была организована свободная продажа бензина и дизеля.