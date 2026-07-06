Мишустин проведет переговоры с Пашиняном "на полях" Иннопрома

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге посетит XVI международную промышленную выставку "Иннопром", а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Россия станет первой страной делового, рабочего визита Пашиняна после выборов на пост премьер-министра, до этого он посещал только Тегеран для участия в церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В Екатеринбурге премьер-министр РФ осмотрит выставку "Иннопрома", а также выступит на ее пленарном заседании "Индустрия 360: производство без границ".

В работе пленарного заседания, как сообщили в пресс-службе правительства, примет участие и Пашинян, ожидается также премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии - руководитель администрации президента республики Адылбек Касымалиев.

На полях "Иннопрома" у Мишустина запланированы еще двусторонние встречи, в частности с Касымалиевым и Турчиным.

В Екатеринбург премьер РФ прибыл накануне, в воскресенье здесь он провел встречу с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

Сопровождать Мишустина на мероприятиях в Свердловской области, как ожидается, будут первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.

Ожидается, что республика представит масштабную делегацию и проекты в области промышленности, высоких технологий и производственной кооперации с Россией.

Ожидается, что "Иннопром" посетят представители более чем 50 стран.

Пашинян ранее заявлял, что планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным после парламентских выборов в республике. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 июня, конкретных договоренностей о встрече президента РФ с Пашиняном на данный момент нет. Однако, армянский премьер заявил о своей уверенности в контактах с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

Предстоящая встреча Мишустина и Пашиняна станет продолжением контактов между Москвой и Ереваном. В минувшую среду, 1 июля, премьеры РФ и Армении провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Отмечалось, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

При этом, ранее Пашинян заявил о планах решать возникшие в отношениях с ЕАЭС проблемы.