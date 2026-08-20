Песков заявил об отсутствии в настоящий момент предпосылок к мирному урегулированию из-за позиции Киева

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В настоящий момент предпосылок к мирному урегулированию ситуации на Украине нет в связи с позицией киевского режима, динамика на фронтах хорошо известна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент в связи с позицией киевского режима таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. И о ней неоднократно говорил глава государства, Верховный главнокомандующий. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.