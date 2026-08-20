Песков на вопрос о возможной встрече Путина с Канье Уэстом ответил, что это не тема Кремля

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности встречи Владимира Путина с американским исполнителем Канье Уэстом заявил, что эта тема не относится к компетенции администрации главы государства.

"Это не наша тематика, это же не "Москонцерт", это администрация президента", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Концерты Канье Уэста запланированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.