Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.