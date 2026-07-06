Нижегородский аэропорт работает по согласованию, аэропорт Саратова закрыт

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, аэропорт Саратова временно приостановил работу, сообщили в понедельник в Росавиации.

"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в агентстве.