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Электроснабжение большинства жилых домов Севастополя восстановлено

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Большинство домов Севастополя снова подключено к энергосети после атаки БПЛА, написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

"В настоящий момент нашим энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя. По мере снятия ограничений системным оператором, будут поэтапно подключаться и остальные потребители", - говорится в сообщении.

В понедельник ночью Развожаев сообщал, что в результате атаки на объекты энергетики Севастополь временно обесточен.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июля 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь
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