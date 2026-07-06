Электроснабжение большинства жилых домов Севастополя восстановлено

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Большинство домов Севастополя снова подключено к энергосети после атаки БПЛА, написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

"В настоящий момент нашим энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя. По мере снятия ограничений системным оператором, будут поэтапно подключаться и остальные потребители", - говорится в сообщении.

В понедельник ночью Развожаев сообщал, что в результате атаки на объекты энергетики Севастополь временно обесточен.