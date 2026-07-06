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Для аэропортов Ижевска и Екатеринбурга ввели ограничения

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Ижевска ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

"На территории международного аэропорта Ижевска имени Калашникова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в мессенджере.

В Удмуртии объявлен сигнал беспилотной опасности.

Судя по сообщениям Росавиации, также ограничена работа аэропорта Екатеринбурга.

Для аэропорта Череповца ограничения отменены. Они действовали больше семи часов.

Ижевск Екатеринбург Росавиация Череповец
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