В Ярославской области в результате атак БПЛА ранены двое

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Ярославль два человека получили осколочные ранения, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Оба раненых госпитализированы.

"Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. Сбито более 70 беспилотников", - сообщил губернатор.

Он предупредил, что в области могут быть "фрагменты беспилотников, которые важны для следствия". "При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112", - сообщил губернатор.

Угроза БПЛА сохраняется, добавил он.