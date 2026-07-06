В Евпатории ввели графики отключения света

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение Евпатории удалось восстановить, но введены графики веерных отключений, сообщил и.о. главы администрации города Виталий Оганесян.

Электроснабжение запада Крыма, в том числе Евпатории, было нарушено в воскресенье.

В "Крымэнерго" сообщили утром 6 июля, что из-за внешнего воздействия на высоковольтные сети произошло массовое отключение электроснабжения по всему Крыму. Энергетики планируют восстановить подачу электричества до конца дня.