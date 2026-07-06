В России с 1 сентября медицинские справки смогут получать родственники пациентов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В РФ с 1 сентября текущего года вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений; он расширяет круг получателей таких документов и включает в него близких родственников.

Согласно приказу Минздрава РФ, справки и медицинские заключения смогут выдавать в медицинских организациях: пациенту, его законному представителю либо супругу (супруге), близким родственникам (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам, полнородным и неполнородным братьям и сестрам) либо другим лицам, указанным пациентом или его законным представителем.

Отмечается, что справки и медицинские заключения будут выдаваться в произвольной форме, если законодательством РФ не установлено иное.

В приказе сообщается, что справки и медицинские заключения выдаются на основании информации, содержащейся в медицинской документации пациента.