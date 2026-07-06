Поиск

В России с 1 сентября медицинские справки смогут получать родственники пациентов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В РФ с 1 сентября текущего года вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений; он расширяет круг получателей таких документов и включает в него близких родственников.

Согласно приказу Минздрава РФ, справки и медицинские заключения смогут выдавать в медицинских организациях: пациенту, его законному представителю либо супругу (супруге), близким родственникам (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам, полнородным и неполнородным братьям и сестрам) либо другим лицам, указанным пациентом или его законным представителем.

Отмечается, что справки и медицинские заключения будут выдаваться в произвольной форме, если законодательством РФ не установлено иное.

В приказе сообщается, что справки и медицинские заключения выдаются на основании информации, содержащейся в медицинской документации пациента.

Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС Московского региона из-за роста цен

Военные сообщили о поражении в Киеве и Киевской области ключевых предприятий ВПК, объектов ТЭК

В Севастополе свободную продажу топлива организуют на 11 АЗС

 В Севастополе свободную продажу топлива организуют на 11 АЗС

В Ярославской области в результате атак БПЛА ранены двое

Над Ленинградской областью сбили еще 56 дронов

В Крыму произошло массовое отключение электричества

Telegram за полгода оштрафовали более чем на 100 млн рублей

 Telegram за полгода оштрафовали более чем на 100 млн рублей

Минобороны РФ заявило, что за ночь над регионами сбиты 519 украинских дронов

Пашинян отправился с рабочим визитом в Россию

 Пашинян отправился с рабочим визитом в Россию

Еще 47 БПЛА сбили над Ленобластью
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10343 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2922 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов