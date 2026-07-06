ФСБ сообщила о пресечении серии терактов в отношении военных и сотрудников ОПК

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Свердловской области гражданина РФ, который по заданию украинских спецслужб разослал российским военным и сотрудникам оборонных предприятий взрывные устройства под видом парфюмерных наборов.

"В марте 2025 года в городе Первоуральске Свердловской области задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин России, 2003 года рождения, который изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, и отправил их "Почтой России" военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

В спецслужбе добавили, что "после выполнения задания, украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив обещанное вознаграждение".

"Сотрудниками ФСБ России почтовые отправления изъяты и обезврежены",- заявили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по Челябинской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ст. 275 (государственная измена) УК России.