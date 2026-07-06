Электроснабжение Крыма нарушено из-за атаки ВСУ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Причиной отключения электричества в Крыму стала атака ВСУ в ночь на понедельник, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры полуострова. Без электроэнергии сейчас несколько районов Крыма. Идут восстановительные работы", - написал Крючков в своем канале в Max.

В понедельник госпредприятие "Крымэнерго" сообщило, что из-за внешнего воздействия на высоковольтные сети произошло массовое отключение электроснабжения по всему Крыму. Энергетики намерены восстановить подачу электричества до конца дня.