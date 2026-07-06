Для аэропорта Челябинска ввели ограничения

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Челябинска "Баландино" ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация.

Их ввели из соображений безопасности.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживаются вылет и прием двух бортов в Петербург, а также прилет вечернего рейса из Хургады (все авиакомпании "Россия"). Кроме того, не вылетит вовремя самолет "Уральских авиалиний" в Екатеринбург ("Уральские авиалинии").

Ранее сообщалось, что утром в понедельник в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областях и ХМАО объявлен режим беспилотной опасности. Для аэропорта Екатеринбурга также ранее ввели ограничения на взлет и посадку самолетов.

Для аэропортов Иванова и Ярославля ограничения отменили.