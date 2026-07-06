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Росавиация видит спрос авиакомпаний на 69 "Байкалов" и 59 "Освеев" до 2035 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Потребность российских авиакомпаний в самолетах "Байкал" до 2035 года оценивается в порядка 69 единиц, в самолетах "Освей" - в 59, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на сессии по малой авиации форума "Иннопром-2026".

"Если говорить про "Байкал", то на сегодняшний день запрос от наших авиакомпаний - это 69 машин до 2035 года и порядка 59 машин "Освей", - сказал Ядров.

Сертификация девятиместного "Байкала" с отечественным двигателем, по его словам, ожидается в течение третьего квартала 2027 года, девятнадцатиместного "Освея" - на конец 2029 года.

Байкал Росавиация Дмитрий Ядров Освей
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