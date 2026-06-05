Росавиация видит спрос авиакомпаний на 60 "Суперджетов" до 2030 года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Потребность российских авиакомпаний в самолетах SJ-100 ("Суперджет") до 2030 года оценивается в порядка 60 единиц, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Потребность до 2030 года - это около 60 воздушных судов. Но все, конечно же, будет зависеть от завершения сертификации самой машины", - сказал Ядров, добавив, что скорее всего поставки начнутся в первом квартале 2027 года.