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Росавиация видит спрос авиакомпаний на 60 "Суперджетов" до 2030 года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Потребность российских авиакомпаний в самолетах SJ-100 ("Суперджет") до 2030 года оценивается в порядка 60 единиц, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Потребность до 2030 года - это около 60 воздушных судов. Но все, конечно же, будет зависеть от завершения сертификации самой машины", - сказал Ядров, добавив, что скорее всего поставки начнутся в первом квартале 2027 года.

Росавиация Дмитрий Ядров SJ-100
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