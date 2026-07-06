Московскую школьницу задержали по подозрению в поджоге автозаправки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - 16-летняя школьница из Москвы задержана по уголовному делу о поджоге заправочной колонки в подмосковном Щелкове, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Пожар на АЗС случился 19 июня. Выгорела заправочная колонка, обошлось без пострадавших.

На опросе в полиции девочка сказала, что действовала под влиянием неизвестных, которые давали ей указания по мобильному телефону.

В отношении задержанной возбуждены два уголовных дела - о покушении на умышленное уничтожение имущества (ст. 30 и 167 УК) и о теракте (ст. 205 УК).