Московскую школьницу задержали по подозрению в поджоге автозаправки
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - 16-летняя школьница из Москвы задержана по уголовному делу о поджоге заправочной колонки в подмосковном Щелкове, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Пожар на АЗС случился 19 июня. Выгорела заправочная колонка, обошлось без пострадавших.
На опросе в полиции девочка сказала, что действовала под влиянием неизвестных, которые давали ей указания по мобильному телефону.
В отношении задержанной возбуждены два уголовных дела - о покушении на умышленное уничтожение имущества (ст. 30 и 167 УК) и о теракте (ст. 205 УК).