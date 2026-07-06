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"Росатом" надеется договориться с Белоруссией по третьему блоку АЭС в ближайшие месяцы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российская госкорпорация "Росатом" может выйти на окончательные договоренности по строительству третьего энергоблока АЭС в Белоруссии в ближайшие месяцы, сообщил в интервью ИС "Вести" глава компании Алексей Лихачев.

"Республика ворвалась в десятку крупнейших атомных электрических стран мира и получила такой дополнительный аппетит, дополнительное желание. И мы сейчас всерьез обсуждаем третий блок", - сказал он.

"Это уместное решение. И надеюсь, что и по техническому облику, и по экономической модели проекта мы выйдем в ближайшие месяцы уже на окончательные договоренности", - заключил он.

Как сообщал Лихачев в интервью в начале года, "белорусская экономика готова к принятию этого электричества в течение 2030-х гг.".

Белорусская АЭС в Островце пока состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 2021 г., второй - в 2023 г.

Росатом Белоруссия
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