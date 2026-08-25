В результате ЧП на Амурском ГХК пострадал 131 человек

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В результате происшествия на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек; госпитализированы 19 человек, шесть из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек. Госпитализированы 19 человек, шесть из них - в тяжелом состоянии, еще 112 человек осматриваются медиками", - сказал Кузнецов журналистам во вторник.

На месте дежурят бригады скорой помощи и медицины катастроф, отметил он.

По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы МЧС России Александра Куренкова в Амурскую область спецбортом МЧС РФ будут направлены бригада Федерального центра медицины катастроф Минздрава и Центроспаса для оказания помощи пострадавшим.

В ближайшее время будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава, сказал Кузнецов.

Ранее во вторник стало известно, что пожар возник на готовящемся к запуску Амурском газохимическом комплексе (АГХК, Амурская область).

По предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало.

Следователи-криминалисты приступили к осмотру места пожара на АГХК, начался допрос свидетелей, сообщило ранее региональное СУ СКР.

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "СИБУРа" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.