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Кравцов заявил об обязанности властей обеспечить всем девятиклассникам доступ к дальнейшему обучению в школе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Каждый девятиклассник, завершивший обучение и получивший аттестат об основном общем образовании, имеет право продолжить обучение на уровне среднего общего или среднего профессионального образования, доступ к дальнейшему образованию должен быть обеспечен для всех выпускников девятых классов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Продолжение получения образования после девятого класса - конституционное право гражданина нашей страны. Оно гарантировано каждому ребенку. При этом образовательные организации вправе реализовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов и проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления на такие программы", - сказал Кравцов журналистам во вторник.

По его словам, если ученик успешно прошел установленные испытания, ему не могут отказать в зачислении.

"Важно, чтобы процедура отбора в профильные классы не становилась препятствием для продолжения образования. Даже если ребенок не прошел отбор в профильный класс, это само по себе не может быть основанием для прекращения его обучения и отказа в продолжении образования в классе универсального профиля", - заявил министр.

Как сообщил Кравцов, если в школе, где ребенок окончил девятый класс, отсутствуют свободные места, орган исполнительной власти субъекта России, осуществляющий государственное управление в сфере образования, либо орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязан обеспечить ребенку возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации.

Законные представители учащихся также могут обратиться непосредственно в Минпросвещения через официальные каналы связи, в том числе горячую линию и общественную приемную на официальном сайте ведомства, напомнил глава министерства.

В свою очередь в пресс-службе Минпросвещения РФ напомнили, что заявление о приеме можно подать на сайте "Госуслуги" или региональном портале государственных услуг, лично в образовательной организации, почтой или через курьерскую службу.

Верховный суд РФ 24 августа после рассмотрения соответствующей жалобы разъяснил, что администрация школы не может отказать учащемуся продолжить обучение в 10-м классе. "Процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование", - говорится в решении высшей судебной инстанции.

В Верховный суд РФ обратилась жительница Свердловской области, сыну которой было отказано учиться в 10-м классе. Отказ в приеме руководство школы мотивировало тем, что в десятых классах - профильное обучение, а истица просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. В качестве основания для прекращения образовательных отношений директор указал "отчисление в связи с получением образования (завершением обучения)". Женщина потребовала признать приказ школы об одностороннем прекращении образовательных отношений незаконным. Три инстанции в удовлетворении данного иска отказали. Верховный суд РФ отменил все эти решения, признав приказ школы об отчислении мальчика недействительным.

Верховный суд РФ Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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Кравцов заявил об обязанности властей обеспечить всем девятиклассникам доступ к дальнейшему обучению в школе

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