Поиск

Гражданин КНР погиб в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе

Еще свыше 100 человек пострадали, сообщила пресс-служба предприятия

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Около 20 пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК, Амурская область) доставлены в больницу, одного спасти не удалось, сообщает пресс-служба предприятия.

"В больницы города Свободный с травмами средней и высокой степени тяжести госпитализированы 19 человек. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, одного из пострадавших, сотрудника подрядной организации, гражданина Китая, спасти не удалось", - говорится в сообщении.

С легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, к специалистам медицинских служб обратились еще 104 человека, им оказана помощь.

К отправке в Амурскую область готовится спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров. Также привлечены частные медицинские организации региона.

На Амурском ГХК отметили, что семье погибшего будет оказана поддержка, в том числе материальная. Компания находится в постоянном контакте с областным министерством здравоохранения, которое оказывает всю необходимую поддержку.

На строительной площадке продолжается ликвидация очага возгорания, специалистами специальных служб ведется контролируемое выжигание остатков технических газов.

Ранее сообщалось, что по предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало.

Специалистами мобильных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в социальных сетях. Создана комиссия для расследования причин происшествия.

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "СИБУРа" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.

Амурская область Амурский газохимический комплекс Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим ЧС регионального уровня объявлен в Крыму из-за лесного пожара в Ялте

В результате ЧП на Амурском ГХК пострадал 131 человек

Гражданин КНР погиб в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе

Песков объяснил, что президентский указ призван усилить защиту критической инфраструктуры

Песков отметил, что никакая третья сторона не может управлять Донбассом

 Песков отметил, что никакая третья сторона не может управлять Донбассом

Песков не в курсе прибытия во Внуково американского военно-транспортного самолета

"ПроЗерно" отметило ускорение падения цен на пшеницу, особенно в южных регионах

Центр управления полетам Российской орбитальной станции в Москве почти готов

Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА

Возгорание произошло на готовящемся к пуску Амурском газохимическом комплексе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11366 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3568 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 454 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов