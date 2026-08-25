Гражданин КНР погиб в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе

Еще свыше 100 человек пострадали, сообщила пресс-служба предприятия

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Около 20 пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК, Амурская область) доставлены в больницу, одного спасти не удалось, сообщает пресс-служба предприятия.

"В больницы города Свободный с травмами средней и высокой степени тяжести госпитализированы 19 человек. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, одного из пострадавших, сотрудника подрядной организации, гражданина Китая, спасти не удалось", - говорится в сообщении.

С легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, к специалистам медицинских служб обратились еще 104 человека, им оказана помощь.

К отправке в Амурскую область готовится спецборт "Медицины катастроф" с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров. Также привлечены частные медицинские организации региона.

На Амурском ГХК отметили, что семье погибшего будет оказана поддержка, в том числе материальная. Компания находится в постоянном контакте с областным министерством здравоохранения, которое оказывает всю необходимую поддержку.

На строительной площадке продолжается ликвидация очага возгорания, специалистами специальных служб ведется контролируемое выжигание остатков технических газов.

Ранее сообщалось, что по предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало.

Специалистами мобильных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в социальных сетях. Создана комиссия для расследования причин происшествия.

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "СИБУРа" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.