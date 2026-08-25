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Количество погибших из-за пожара на Амурском ГХК увеличилось до трех человек

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли из-за пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГХК, Амурская область), сообщает пресс-служба предприятия.

"По уточненным данным, к сожалению, подтверждена гибель трех человек, сотрудников подрядных организаций - двух граждан КНР и одного гражданина России. 24 человека госпитализированы в медицинские учреждения города Свободный с травмами различной степени тяжести", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в результате ЧП - гражданина Китая.

С легкими повреждениями (ушибы, порезы) к медикам обратились 122 человека, им оказана необходимая медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

"Сейчас наша главная задача - сделать все, чтобы люди шли на поправку. Мы на связи с пострадавшими, их близкими, медицинским персоналом. Компания окажет всю необходимую помощь - медицинскую, психологическую, материальную", - приводятся в сообщении слова гендиректора Амурского ГХК Сергея Сергеева, который посетил Свободненскую городскую больницу, где находятся на лечении сотрудники.

В Свободный в помощь Свободненской больнице были направлены дополнительные ресурсы: бригады санавиации, бригады скорой помощи из Шимановска, Белогорска. Дополнительно к месту прибыли специалисты для оказания психолого-психотерапевтической помощи.

В настоящее время на площадке строительства продолжаются поисково-спасательные работы.

Специалистами специальных служб ведется ликвидация очага возгорания и контролируемое выжигание остатков технических газов. Превышения вредных веществ в атмосферном воздухе после возгорания на территории Амурского газохимического комплекса не выявлено, передает Роспотребнадзор.

Как сообщалось, по предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "СИБУРа" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.

Амурская область Амурский газохимический комплекс
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