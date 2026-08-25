Что произошло за день: вторник, 25 августа

Возгорание на Амурском ГХК, приезд директор ЦРУ и задержание в Армении экс-президента страны

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Возгорание произошло на готовящемся к запуску Амурском газохимическом комплексе. Источником возгорания стал вспомогательный участок установки пиролиза. Погибли трое сотрудников подрядных организаций - двое граждан КНР и один гражданин России. Госпитализированы 24 человека. С легкими повреждениями к медикам обратились 122 человека. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Россию на переговоры, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Подробностей журналисты не предоставили.

- Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА.

- Казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" будет поставлять в РФ порядка 70% бензина и дизтоплива.

- Поступления в бюджет РФ от продажи госимущества в 2026 г. могут составить 331 млрд руб. Вместе с дивидендами поступления могут вырасти примерно до 600 млрд рублей, заявил глава Росимущества.

- В Армении задержали бывшего президента Роберта Кочаряна и его сына. Против экс-президента возбудили дело по статьям о превышении служебных полномочий, получении взятки в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере. В суд направлено ходатайство об аресте его старшего сына Седрака Кочаряна. В доме другого его сына - депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Левона Кочаряна - прошел обыск.

- Режим ЧС регионального уровня объявлен в Крыму из-за лесного пожара в Ялте. Границы зоны ЧС установлены в пределах территории Ялтинского горно-лесного заповедника, где пожар продолжается с 22 августа.

- Иран и Оман договорились создать временный маршрут через Ормузский пролив. Также стороны условились провести разминирование вод пролива.