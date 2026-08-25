Гендиректор компании "Туладрон" арестован по делу о мошенничестве

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Тулы арестовал гендиректора АНО "НПЦ БАС" "ТулаДрон", обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов Тульской области.

По версии следствия, генеральный директор автономной некоммерческой организация "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "ТулаДрон", действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору, обманным путем похитил более 17 млн рублей, завысив стоимость выполненных работ по договору.

Уголовное дело расследуется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Уточняется, что суд принял решение об аресте фигуранта ещё 16 августа. Постановление в законную силу не вступило и обжаловано стороной защиты.