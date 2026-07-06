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Минздрав РФ разработал проект постановления об особенностях применения БАД

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минздрав России разработал проект постановления правительства РФ "Об особенностях регулирования применения биологически активных добавок к пище", сообщили в пресс-службе министерства.

"Ранее правительство РФ утвердило критерии качества и безопасности БАД. Документ определил требования к БАД, которые будут проходить отбор на включение в перечень БАД, назначаемых медицинскими работниками. Следующим этапом работы стала разработка проекта постановления об особенностях применения БАД. Документом определяются подходы к формированию перечня БАД и перечню показаний для их применения", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в понедельник.

Формировать перечни будет межведомственная комиссия Минздрава, Роспотребнадзора, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС и Росздравнадзора. Для производителей включение в перечни носит добровольный характер, заявили в министерстве.

"Вводимое регулирование не ограничивает выпуск и продажу БАД, а направлено на формирования перечня БАД, в отношении которых есть убедительные научные данные о положительном влиянии на здоровье", - отметили в Минздраве.

В министерстве добавили, что биологически активные добавки к пище не являются лекарственными средствами и не заменяют их. Лечение назначает только врач.

Минздрав РФ
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