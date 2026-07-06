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В результате атак на Запорожскую область повреждены энергетические объекты

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении ряда энергетических объектов в регионе в результате ударов ВСУ, частично отключено электроснабжение.

"В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По информации губернатора, идет оценка повреждений.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область
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