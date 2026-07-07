Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о развитии технологий ИИ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ, заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Во вторник в фиксированное время в 14-00 в первом чтении рассмотрим вопрос о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации", - сказал Жуков журналистам.

Ранее руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что парламентское большинство поддержит в первом чтении этот законопроект. Он отметил, что законопроект разработан с учетом предложений бизнеса и направлен на создание условий для приоритетного развития отечественных ИИ-технологий.

"В российское законодательство впервые вводятся базовые понятия искусственного интеллекта, регулируются отношения всех субъектов, связанных с разработкой, внедрением и использованием ИИ-систем. Также предусматривается техническая возможность маркировки материалов, созданных с помощью ИИ-сервисов, что важно для предотвращения мошеннических действий", - сказал Васильев журналистам по итогам заседания президиума фракции, где с участием вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева обсуждался соответствующий законопроект о поддержке и развитии отечественных ИИ-решений.

Со своей стороны Григоренко отметил, что ИИ-модели должны полностью соответствовать российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

"Законопроект разрабатывался достаточно долго, прошел целый ряд обсуждений с регионами и бизнесом. Документ был существенно доработан с учетом обратной связи всех участников процесса. Важно, что законопроект не содержит никаких запретов. Наоборот, он создает наилучшие условия для развития отечественных ИИ-технологий", - сказал вице-премьер.

По его словам, в документе установлены критерии национальных и суверенных моделей. "Нам было важно "окрасить" именно российский ИИ, чтобы оказывать поддержку и стимулировать его внедрение в критически значимых сферах. В законопроекте закрепляется приоритетное право разработчиков российских ИИ-моделей на получение мер поддержки. Сейчас мы их прорабатываем совместно с Минцифры и бизнесом. Акцент - на стимулировании спроса на отечественные ИИ-решения, в том числе - среди малого и среднего бизнеса", - добавил Григоренко.

Законопроект (1271570-8) был внесен в Госдуму правительством РФ.

Глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с журналистами отметил, что в случае поддержки инициативы в первом чтении, он может быть рассмотрен во втором и в третьем чтениях до конца созыва.