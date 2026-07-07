Несколько беспилотников сбито над Курском

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Над Курском сбиты несколько дронов, в результате атаки украинских БПЛА повреждены частные жилые дома, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"В небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников. Есть повреждения частных жилых домов в разных районах города", - написал Хинштейн в своем канале в Мах в ночь на вторник.

По данным губернатора, один из БПЛА врезался в технический этаж высотки, пострадавших нет, специалисты обследуют место происшествия.

"Информация уточняется, на место по моему поручению выехали мой заместитель Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов", - добавил Хинштейн.

Также на месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром дом обследует комиссия по оценке ущерба, уточнил он.