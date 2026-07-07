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В Курской области за сутки нейтрализовали 159 дронов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 159 украинских дронах, нейтрализованных над регионом с 9 утра 6 июля до 9 утра 7 июля.

В том числе были сбиты 78 БПЛА самолетного типа, которые атаковали регион с вечера. 56 раз по отселенным районам била артиллерия, 11 раз беспилотники сбрасывали взрывные устройства, перечислил он.

Он напомнил, что за сутки были ранены три человека. В городе Обояни пострадал 78-летний мужчина. В поселке Юбилейный Курского района множественные осколочные ранения получили 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. Все трое доставлены в областную больницу.

Губернатор добавил, что в городе Обояни повреждены три магазина, аптека и три автомобиля. В селе Щекино Рыльского района в здании недействующей школы выбиты окна. В поселке Культпросвет Хомутовского района повреждены фасад и забор домовладения, автомобиль.

В поселке Юбилейный Курского района повреждены остекление и крыша частного дома, в ещё одном повреждены окна, осколками посечены семь автомобилей.

В Курске в результате атаки беспилотника повреждения зафиксированы в трёх квартирах многоквартирного дома, посечены четыре автомобиля. Одно домовладение сгорело, в еще двух повреждены стёкла, крыши, фасады и хозяйственные постройки.

Александр Хинштейн Рыльский район Курская область Культпросвет
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