Камчатский вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, днем во вторник выбросил столб пепла на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

"7 июля в 12:38 местного времени (03:38 по Москве) на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 10 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности, активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.