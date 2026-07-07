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Пожар возник на промпредприятии в Калужской области после атаки БПЛА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Шесть беспилотников уничтожены над Калужской областью за ночь, загорелось промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены шесть БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в своем канале в мессенджере Мах.

По информации губернатора, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2026 года Военная операция на Украине
Владислав Шапша Калужская область
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