Пожар возник на промпредприятии в Калужской области после атаки БПЛА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Шесть беспилотников уничтожены над Калужской областью за ночь, загорелось промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены шесть БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в своем канале в мессенджере Мах.

По информации губернатора, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе. По предварительным данным, пострадавших нет.