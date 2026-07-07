Аэропорт "Внуково" возобновил работу

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в аэропорту "Внуково", сообщили в Росавиации во вторник.

"Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в мессенджере Max.

Аэрогавань с 02:21 по Москве принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства. В течение ночи на подлете к столице было сбито 36 беспилотников.