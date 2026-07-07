Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским АЗС в ДНР

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по автозаправочным станциям в контролируемой Украиной части ДНР, сообщило Минобороны РФ во вторник.

АЗС и цистерны с топливом уничтожены в Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной, говорится в сообщении.

"Объекты топливной инфраструктуры активно использовались в интересах подразделений ВСУ", - отметили в Минобороны РФ.

Удары по украинским АЗС нанесены расчетами центра беспилотных систем "Рубикон", заявили в ведомстве.