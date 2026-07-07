Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,36%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник вновь демонстрирует умеренно негативную динамику после снижения на 2,2% накануне; давление на рынок продолжают оказывать возросшие опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ; в центре внимания инвесторов остаются как геополитическая ситуация вокруг украинского конфликта, так и развитие событий на Ближнем Востоке.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2186,31 пункта (-0,36%). Цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 11,5%; некоторые ценные бумаги пытаются скорректироваться в цене после заметного падения в понедельник.

Подешевели акции "Корпоративного центра ИКС 5" (-11,5%), "АЛРОСА" (-1,2%), "ММК" (-1%), "Полюса" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "Русала" (-0,5%), МКПАО "Яндекс" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Подорожали акции ВТБ (+1,6%), "Интер РАО" (+1,5%), "Татнефти" (+1,3%), АФК "Система" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Москва не будет сворачивать контакты с Вашингтоном, если позиция США по Украине изменится, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, мы никогда ничего не сворачиваем, мы продолжаем контакты в любом случае", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На полях XXIV Международной школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности Рябков также отметил, что контакты между РФ и США не прерываются. "Они идут на всех уровнях. И президенты коммуницируют, безусловно, в контактах и письменных, и устных находятся министр с госсекретарем", - сказал замминистра. "На рабочих уровнях диалог продолжается, и, не побоюсь этого слова, в ежедневном режиме", - отметил Рябков.

Россия остается открытой к мирным переговорам по Украине и предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. "И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников", - отметил он.

Превращение Евросоюза в военный блок осложняет ситуацию с Украиной, считает пресс-секретарь президента РФ. "Это фактор, который усугубляет ситуацию, я имею в виду фактор Европейского союза, который постепенно превращается в военно-политический блок", - сказал Песков.

Западные страны помогают Киеву наводить вооружения по целям в России, фактически идет настоящая война, заявил пресс-секретарь президента. "Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру", - сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что оказать какое-то давление на Россию Киев не в состоянии. "Конечно, киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что те, кто хорошо понимает ситуацию, осознают бессмысленность подобных попыток.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, в том числе благодаря существенному повышению котировок акций чипмейкеров. Однако некоторые аналитики полагают, что полупроводниковый сектор останется волатильным в ближайшем будущем. "На этой неделе инвесторы продолжат задаваться вопросами об оценке технологических компаний: не зашли ли они слишком далеко, оправданы ли цены или это очередной большой пузырь, который вот-вот лопнет", - полагает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,24%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 7 июля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник также наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Гонконга, материкового Китая, Японии и Южной Кореи снижаются на 0,3-7,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть 7 июля утром демонстрируют умеренный рост в рамках коррекции после снижения в предыдущие дни; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями относительно ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,65%, до $72,46 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,58%, до $68,95 за баррель.

Иранские военные выпустили ночью в понедельник по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников. По словам собеседников портала, два торговых судна получили значительные повреждения, но пострадавших нет. Издание отмечает, что удары Тегерана угрожают нарушить меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе. США, скорее всего, нанесут ответные удары по иранским объектам, предполагает Axios.