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Минобороны заявило о нейтрализации с вечера 452 БПЛА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 по московскому времени 6 июля до 8:00 утра 7 июля перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотника, в том числе над московским регионом, сообщило Минобороны.

Дроны были нейтрализованы также над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника до 6:00 утра в направлении Московского региона летели более 430 беспилотников, 36 из них нейтрализовали на подлете к городу, остальные - на дальних подступах.

Минобороны Сергей Собянин Москва
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