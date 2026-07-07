В КБР задержали боевиков, готовивших нападения на здания правоохранительных органов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Восемь участников террористической ячейки, готовившие нападения на здания правоохранительных органов в регионе с целью получить оружие, задержаны и арестованы в Кабардино-Балкарии, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

"Пресечена противоправная деятельность восьми членов законспирированной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, действовавшей в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики", - заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, задержанные готовили нападения на административные здания правоохранительных органов в Кабардино-Балкарской Республике "с целью завладения оружием и последующим переходом на нелегальное положение".

В ходе обысков по адресам проживания задержанных и в оборудованном тайнике обнаружены и изъяты 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 кг пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции "Моторола", медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты питания.

Следственным подразделением УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.

"Всем задержанным избрана мера пресечения - арест, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также выявление иных эпизодов их противоправной деятельности", - добавили в ЦОС.