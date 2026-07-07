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Вылет 38 рейсов задерживается в аэропорту Сочи из-за вводившихся ограничений

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вылет 38 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи в связи с ограничениями, которые дважды вводились во вторник для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по данным на 9:30 на вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Победа", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "ЮТэйр" следованием в аэропорты московского авиаузла.

Не состоялся вылет рейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии" в Екатеринбург и Санкт-Петербург; "Россия" - в Санкт-Петербург, Уфу, Самару, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Нижний Новгород; S7 - в Новосибирск; "Победа" - в Чебоксары, Киров; "Ямал" - в Надым; "Икар" - в Сыктывкар; "Смартавиа" - в Мурманск, Санкт-Петербург; "ЮТэйр" - в Уфу; "Северный ветер" - в Омск; "Ижавиа" - в Ижевск.

Задержан вылет нескольких рейсов в международном направлении: "Аэрофлота" - в Ереван (Армения), Red Wings - в Батуми (Грузия), "Уральских авиалиний" - в Бишкек (Киргизия) и Анталью (Турция).

Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов дважды вводились во вторник в аэропорту Сочи. Последние ограничения длились около трех часов.

Аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

Сочи
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